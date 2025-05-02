Ankara’da Elektrik Kesintileri Devam Ediyor

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 3 Mayıs’ta Ankara’nın farklı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin süresi ve detaylarıyla ilgili araştırmalar sürüyor. Ankara’da hangi mahallelerde elektrik kesintisi olacağına dair bilgiler de yayınlanmış durumda. Ankara’da elektrik ne zaman geri gelecek? İşte bu konudaki detaylar.

ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENLERİ VE MAHALLELER

Ankara’da gerçekleşecek elektrik kesintileri ilçelere göre sıralanmıştır. Ancak, çalışmalar devam ettiği için veriler değişiklik gösterebiliyor. Kesintilerin nedenleri arasında şebeke arızaları bulunuyor.

Mürsel Uluç, 953 Sokak bölgesinde meydana gelen arıza nedeniyle elektriğin 3 Mayıs 2025 tarihinde 00:11’de verilmesi planlanıyor. Diğer yandan, Remzi Oğuz Arık, Atatürk Sokak bölgesinde de benzer bir arıza söz konusu. Bu yerde enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacak. Çavuşlu, Çavuşlu Sokak bölgesinde de bir arıza var ve buradaki elektrik verilişinin 3 Mayıs 2025 tarihinde 03:30’da gerçekleşmesi planlanıyor.

Ayrıca, Cebeci, Cemal Gürsel Sokak bölgesinde bir arıza tespit edilmiş olup, burada da enerjinin en kısa süre içerisinde sağlanması hedefleniyor. Fakulteler, Cemal Gürsel Sokak bölgesinde bir arıza meydana gelmiş ve elektriğin verilmesi 3 Mayıs 2025 tarihinde 03:06’da planlanıyor. Çiğdem, 1071 Malazgirt Sokak bölgesinde de bir arıza var ve burada da mümkün olan en kısa sürede enerji sağlanması hedefleniyor. Ümit, 2474 Sokak bölgesindeki arıza için de en kısa sürede enerji verilmesi sağlanacak.