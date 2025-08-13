Ankara’da Elektrik Kesintileri Devam Ediyor

ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURUSU

Ankara’da elektrik kesintileri üzerine başlatılan araştırmalar devam ediyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 14 Ağustos günü Ankara’nın farklı bölgelerinde çeşitli sürelerle elektrik kesintileri gerçekleşecek. Kesintinin hangi ilçelerde ve mahallelerde olacağı ile ilgili bilgiler detaylarda yer alıyor. Süreçle ilgili merak edilenler arasında “Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?” ve “Ankara’ya elektrik ne zaman gelecek?” soruları da var.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nin yaptığı açıklamada, Ankara’daki elektrik kesintileri hakkında bilgiler veriliyor. Kesintilerin nedeni “şebeke arızası” olarak belirtiliyor. Örneğin, Remzi Oğuz Arık ve Tunus Sokak bölgelerinde meydana gelen arızalar nedeniyle enerjinin en kısa sürede sağlanacağı ifade ediliyor. Ayrıca, Bahçekapı bölgesinde de farklı sokaklar ve mahallelerde çeşitli arızaların bulunduğu ve çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

ARIZA BİLGİLERİ

Bahçekapı’nın 25 Sokak, Bahçekapı Mahallesi, 2453 Sokak gibi bölgelerinde şebeke arızalarının olduğu ve en hızlı şekilde enerjinin verileceği aktarılıyor. Ovacık bölgesindeki bazı sokaklarda da benzer arızalar tespit edilmiş. Ovacık’ta 548, 550, 1488 ve 654 Sokaklardaki çalışmalar hakkında da bilgiler veriliyor. Tüm bu bölgelerdeki arızalar nedeniyle elektrikle ilgili beklenmeyen kesintilerin yaşanabileceği unutulmamalı.

ANLIK GÜNCELLEMELER

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi, elektrik kesintileri ile ilgili verilerin zamanla değişebileceğini ve anlık arıza çalışmalarının devam ettiğini belirtiyor. Vatandaşların, bölgelerindeki kesintilerle ilgili güncel bilgilere ulaşabilmesi için resmi açıklamalara dikkat etmesi önem taşıyor. Tüm bu bilgiler ışığında, Ankara’daki elektrikle ilgili durum güncel olarak takip ediliyor.