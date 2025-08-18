Haberler

Ankara’da Elektrik Kesintileri Devam Ediyor

Ankara’da elektrik kesintileriyle ilgili olarak Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) bildirilen son durum hakkında bilgi veriliyor. 19 Ağustos tarihinde Ankara’nın çeşitli bölgelerinde belirli sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kesintiler hangi ilçelerde ve mahallelerde meydana gelecek, detaylar haberimizde bulunuyor.

AYDINLAR MAHALLESİNDEKİ KESİNTİLER

Ankara’nın Aydınlar, Sokak bölgesinde bir arıza meydana geldiği belirtiliyor. Enerjinin en kısa süre içerisinde tekrar sağlanması hedefleniyor. Anlık arıza çalışmaları sürüyor ve veriler değişiklik gösterebiliyor. Kesintinin nedeni ise “ŞEBEKE ARIZASI” olarak ifade ediliyor.

Benzer şekilde Aydınlar, Dikmen; Aydınlar, Elmadağı; Aydınlar, Hürriyet; Aydınlar, Mimar; ve Aydınlar, İğde Sokak bölgelerinde de arızalar mevcut ve bu bölgelerde de enerji verilmesi için çalışmalar devam ediyor.

AYRANCI MAHALLESİNDE DE DURUM BENZER

Ayrancı, Elçi Sokak ve Ayrancı, Şehit Pilot Mustafa Atakan Dut Sokak bölgelerinde de enerji kesintileri yaşanıyor. Bu alanlarda da en kısa sürede enerjinin sağlanması için anlık arıza çalışmaları yapılıyor. Kesintinin sebebi yine “ŞEBEKE ARIZASI” olarak belirtiliyor.

DEVLET, DİKMEN SOKAK ARIZASI

Ayrıca, Devlet, Dikmen Sokak bölgesinde de bir arıza tespit edilmiş. Bu alanda da enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanıyor. Anlık arıza çalışmalarının devam ettiğini vurgulamakta fayda var.

ÖNEMLİ

