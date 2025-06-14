Ankara’da Elektrik Kesintileri Gerçekleşecek

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Ankara’da elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi, 14 Haziran günü belirli ilçelerde farklı sürelerde elektrik kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. İşte bu kesintilerin etkileyebileceği ilçeler ve mahalleler. Ankara’da elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde gerçekleşeceği, elektriklerin ne zaman geri geleceği merak ediliyor. Kesintilerle ilgili son bilgiler haberimizde yer alıyor.

KESİNTİLERİN YAŞANACAĞI BÖLGELER

Ankara elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir: Nürnberg. Başkent EDAŞ, 2916 Sokak’ta bir arıza bulunduğunu belirtiyor. “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.” Kesinti nedeni şebeke arızası olarak belirtiliyor.

Osman Temiz, 1037 Sokak bölgesindeki arıza için de aynı açıklamayı yapıyor; “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.” Bu bölgede de kesinti nedeni şebeke arızası olarak kaydediliyor.

Yukarı Dikmen’de 645, 628 ve 658 Sokak’larda da benzer sorunlar yaşanıyor. “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.” olarak duyurulmuş olan kesinti nedenleri yine şebeke arızaları.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR

İlker, 786 Sokak’ta da bir arıza olduğu belirtiliyor. “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.” ifadesi kullanılıyor ve anlık arıza çalışmaları sürdüğü aktarılıyor. Aynı şekilde, Yukarı Dikmen bölgesindeki diğer sokaklarda gerçekleşen kesintilere yönelik açıklamalar da benzer içerikte. Yetkililer, “Anlık arıza çalışmaları devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.” diyerek süreç hakkında bilgi veriyor.

Ankara genelinde elektriksiz kalacak noktalara yönelik bilgiler, kesintilerin yaşanma nedeni olan şebeke arızaları ile ilgili açıklamalarla birlikte netlik kazanıyor.