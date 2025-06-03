Ankara’da Elektrik Kesintileri Hakkında Bilgi

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ VE BİLGİLERİ

Ankara’daki elektrik kesintileriyle ilgili detaylı araştırmalar sürüyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) alınan bilgiye göre, 4 Haziran günü farklı ilçelerde elektrik kesintileri olabiliyor. Kesintilerin hangi bölgeleri etkileyeceği ve ne zaman sona ereceği hakkında bilgiler veriliyor.

KESİNTİ YAŞANACAK İLÇELER

Ankara’da, “Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası” olarak açıklanan durumlar nedeniyle enerjisizlik yaşayan bazı bölgeler bulunuyor. Söğütözü, 11 Sokak bölgesinde bir arıza tespit edilmiştir. Başkent EDAŞ, enerjinin en kısa sürede verilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, Mutlukent, 11 Sokak, 1961 Sokak ve 1986 Sokak gibi bölgelerde de benzer arızalar tespit edilmiştir. Yetkililer, devam eden çalışmalar sonucunda energi sağlanacak diyerek, vatandaşları bilgilendiriyor.

ÇALIŞMALAR SÜRMEKTE

Verilerde değişiklik olabileceği ve anlık arıza durumlarının devam ettiği belirtiliyor. Enerji kesintisi yaşayan alanlarda gerekli onarımlar yapılmakta ve ekipler çalışmalara hız kesmeden devam etmektedir. Anlık gelişmeler hakkında güncellemeler takip edilmesi önem taşır.