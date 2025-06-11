Ankara’da Elektrik Kesintileri Hakkında Bilgi

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI SÜRÜYOR

Ankara’da elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 11 Haziran tarihinde şehrin çeşitli ilçelerinde elektrik kesintileri meydana gelecek. Kesintilerin süresi farklılık gösterecek. “İşte Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler” diyerek detaylar paylaşılıyor.

ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN NEDENİ VE MAHALLELER

Ankara’da elektrik kesintisi olan ilçeler hakkında ayrıntılar şöyle sıralanıyor: “Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.” Anlık arıza çalışmaları devam etmekte ve veriler değişiklik gösterebiliyor. Kesintilerin nedeninin “şebeke arızası” olduğu ifade ediliyor. Bu kapsamda, Gümüşpala, Ali Baysal, İsmetpaşa, Atmaca, Hatip, Karaköse ve Konur mahallelerinde de kesintiler yaşanacak. Başkent EDAŞ, bu alanlarda meydana gelen arızalarla ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaşıyor.