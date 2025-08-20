Ankara’da Elektrik Kesintileri Hakkında Bilgi

ANKARA ELECTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA SON BİLGİLER

Ankara’da elektrik kesintisi araştırmaları sürüyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ) tarafından 21 Ağustos’ta şehrin çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacağı açıklandı. Elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde gerçekleşeceği ve bu durumun ne zaman sona ereceğine dair detaylar veriliyor.

BAHÇELİEVLER’TE YAŞANAN ARIZALAR

Elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden gelen bilgilere göre, Bahçeli Evler bölgesinde bir arıza mevcut. “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.” Kesinti nedeni, “şebeke arızası” olarak tanımlanıyor. Bahçeli Evler, Kazakistan Sokak, 51 Sokak, Bahriye Üçok Sokak, 41 Sokak, 35 Sokak ve 34 Sokak bölgelerinde benzer arızalar bildirildi. Arıza kayıtlarında, EMEK Mahallesi’nde de bir arıza yaşandığı ve aynı çalışma süreci yürütüldüğü belirtiliyor.

EMEK MAHALLESİ’NDEKİ GÜNCEL DURUM

EMEK Mahallesi’nde de “şebeke arızası” nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor. “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır” ifadesinin yine dile getirildiği bu kesintilerde, Şehit Yavuz Oğuz Sokak gibi bölgelerde de anlık arıza çalışmaları devam etmekte. Kesintilerin süresi ve kapsamı değişiklik gösterebilir.

Bu bilgiler ışığında, Ankaralıların elektrik kesintileri hakkında dikkatli olmaları ve güncel gelişmeleri takip etmeleri önem taşıyor.