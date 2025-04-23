Ankara’da Elektrik Kesintileri Listesi

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Ankara’da elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) alınan bilgiye göre 24 Nisan günü başkentte çeşitli ilçelerde farklı sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek. Ayrıntılar haberimizde…

KESİNTİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

Ankara’da elektrik kesintilerinin ilçelere göre dağılımı şu şekildedir: Çayyolu, S. Saltıoğlu Sokak bölgesinde mevcut bir arıza bulunuyor. Enerjinin mümkün olan en kısa sürede verilmesi hedefleniyor. “Anlık Arıza Çalışmaları Devam Ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.” Kesintinin nedeni: “Şebeke Arızası”.

Büyükesat, Çayhane Sokak bölgesinde de benzer bir durum yaşanıyor. Burada da arıza mevcut ve enerji verimi çalışmaları devam ediyor. Kesintinin sebebi yine “Şebeke Arızası” olarak belirtiliyor.

Aynı şekilde, Büyükesat, Saniye Sokak bölgesinde de bir arıza saptanmış durumda. “Anlık Arıza Çalışmaları Devam Ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.” Kesintinin nedeni yine “Şebeke Arızası”.

Kültür, Çaldıran Sokak bölgesinde de bir arıza bulunuyor. Burada da en kısa sürede enerji akışının sağlanması amaçlanıyor. “Anlık Arıza Çalışmaları Devam Ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.” Kesintinin nedeni: “Şebeke Arızası”.

Mustafa Kemal, 2075 Sokak bölgesinde de bir arıza mevcut. Enerjinin verilmesi için gerekli çalışmalar yürütülüyor.

Ankara’da elektrik kesintisinin yaşanacağı yerlerle ilgili daha ayrıntılı bilgiler ve güncellemeler için dikkatli olunması önem taşıyor.