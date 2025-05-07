Ankara’da Elektrik Kesintileri Listesi Yayınlandı

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Ankara’da elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ ile ilgili çalışmalar sürüyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan bilgilendirmeye göre, 8 Mayıs günü Ankara’nın bazı ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde ve hangi mahallelerde olacağına dair bilgiler haberimizde yer alıyor. Ankara’da elektrik kesintisi ne zaman sona erecek? İşte detaylar.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER

Ankara’daki elektrik kesintileri ilçelere göre aşağıdaki gibidir: Kültür, Çaldıran Sokak bölgesinde bir arıza olduğunu bildirdik. En kısa sürede enerjinin verilmesi hedefleniyor. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor ve veriler değişiklik gösterebiliyor. Kesinti nedeni: Şebeke arızası. Namık Kemal, 92 Sokak bölgesinde de bir arıza mevcut. Burada da enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır. Anlık çalışmalara devam edilmektedir. Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

KESİNTİLERİN NEDENLERİ VE ÇALIŞMALAR

Kızılırmak, 1432 Sokak bölgesinde de bir arızanın olduğu bilgisi var. Enerjinin mümkün olan en kısa sürede verilmesi amaçlanıyor. Anlık arıza çalışmaları yürütülüyor ve veriler değişiklik gösterebiliyor. Kesinti nedeni: Şebeke arızası. Ayrıca, Kültür, Çaldıran Sokak ve Remzi Oğuz Arık, Tunalı Hilmi Sokak bölgelerinde de arızalar mevcut. Enerji verimliliği sağlamak amacıyla çalışmalar sürmektedir. Remzi Oğuz Arık, Tunus Sokak bölgesinde ise enerjinin 07.05.2025 23:18’de verilmesi planlanıyor. Anlık arıza çalışmaları bu bölgede de devam ediyor. Kesinti nedeni: Şebeke arızası.