Ankara’da Elektrik Kesintileri Olacak

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Haziran günü Ankara’nın çeşitli bölgelerinde bir dizi elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintilerin süresi ve yaşanacak ilçeler hakkında bilgi veriliyor. Ankara’da elektrik akışında yaşanacak sorunlar ve etkilenen mahalleler ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN NEDENİ VE ETKİLENEN MAHALLELER

Kesinti süreci devam ederken verilerin değişiklik göstermesi ihtimali bulunuyor. Kesinti nedenleri arasında şebeke arızaları öne çıkıyor. Özellikle, “ÜNİVERSİTELER, 1596 Sokak” bölgesindeki arıza bilgisi doğrultusunda en kısa sürede enerji verilmesi sağlanacak. Ayrıca “AHLATLIBEL, 1596 Sokak” ve “AHLATLIBEL, İNCEK YOLU Sokak” gibi bölgelerde de benzer arızalar tespit edilmiştir.

DİĞER BÖLGELERDEKİ KESİNTİLER HAKKINDA BİLGİLER

Ayrıca “AHLATLIBEL, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ Sokak” ve “BİRLİK, 448 Sokak” bölgelerinde de şebeke arızaları nedeniyle enerji akışı kesiliyor. “YAŞAMKENT, 3222 Sokak” ile “YAŞAMKENT, 3272 Sokak” bölgeleri, enerji iletim sürecinde bazı aksaklıklarla karşılaşıyor. Kesintinin diğer mahallelerdeki etkileri arasında “YAŞAMKENT, 2939 Sokak” ve “BİRLİK, 2939 Sokak” da yer alıyor.

Kesintilerle ilgili yapılan açıklamalar ışığında, sorunlardan etkilenen tüm mahallelerde en kısa sürede enerji akışının sağlanıp sağlanamayacağı konusunda çalışmalar devam ediyor.