Ankara’da Elektrik Kesintileri Sürecek

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

Ankara’da elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) alınan bilgilere göre 9 Ağustos tarihinde Ankara’nın farklı bölgelerinde belirli sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. Bu doğrultuda hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve aksaklıkların ne zamana kadar süreceği hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

CEVİZLİDERE’DE YAŞANAN ARIZALAR VE KESİNTİLER

Ankara’da Cevizlidere bölgesinde arıza tespit edildiği bildirildi. “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.” açıklamasıyla birlikte, elektrik kesintilerinin sebebi olarak şebeke arızası gösteriliyor. Belirlenmiş olan 1256, 1242, 1243, 1233, 1237, 1236, 1235, 1238, 1241, ve 1288 sokaklarında da arızalar tespit edildiği ve anlık çalışmalara devam edildiği ifade ediliyor. Verilerin değişiklik gösterebileceği konusunda da uyarılar yapılıyor.

Bu alanlardaki kesintilerin nedenlerinin sürekli olarak güncellendiği ve durum hakkında bilgilendirmelerin sağlandığı bildiriliyor. Cevizlidere’de gereken çalışmalar yapılıyor ve en kısa sürede elektrik akışına yeniden kavuşulması amaçlanıyor.