Ankara’da elektrik kesintileri sürecek

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Ankara’da elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan duyuruya göre, 31 Mayıs tarihinde Ankara’nın farklı bölgelerinde değişik sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek. Ankara’da elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler ve mahalleler hakkında bilgiler haberimiz içerisinde yer alıyor.

KESİNTİ NEDENLERİ VE İLGİLİ BÖLGELER

Ankara’daki kesintiler, sokak bazında arızalardan kaynaklanıyor. Ölçümlerimize göre şu bölgelerde elektrik kesintisi yaşanıyor: “Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.” Anlık arıza çalışmaları sürüyor, dolayısıyla veriler değişiklik gösterebiliyor. Öne çıkan kesinti nedenleri ve alakalı bölgeler şu şekilde sıralanıyor:

– Doğuş, Ballibaba Sokak: “Şebeke arızası” sebebiyle elektrik kesintisi yaşanıyor.

– Doğuş, Bağlar Sokak: “Şebeke arızası” devam ediyor.

– Doğuş, Şehit Macit Ağca Sokak: “Şebeke arızası” söz konusu.

– Doğuş, Başçavuş Sokak: Kesinti nedeni “şebeke arızası”.

– Doğuş, Bağlayan Sokak: “Şebeke arızası” nedeniyle enerji arızası yaşanıyor.

– Göktürk, Bağlayan Sokak: “Şebeke arızası” bulunuyor.

– Göktürk, 115 Sokak: “Şebeke arızası” devam ediyor.

– Göktürk, Yağcıoğlu Fehmi Efe Sokak: “Şebeke arızası”.

– Göktürk, Seyran Sokak: “Şebeke arızası” nedeniyle kesintiler yaşanıyor.

– Göktürk, Bağlar Sokak: “Şebeke arızası” sürüyor.

– Kültür, Cemre Sokak: “Şebeke arızası” bulunuyor.

Bu arızaların giderilmesi için enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacak. Anlık arıza çalışmaları devam etmekte ve veriler değişiklik gösterebiliyor.