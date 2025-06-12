Ankara’da Elektrik Kesintileri Sürekli Devam Ediyor

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ ARAŞTIRMALARI

Ankara’da elektrik kesintisi durumu ve Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) gelen bilgiler doğrultusunda, 12 Haziran tarihinde farklı ilçelerde belirli sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin olduğunu öğrenen vatandaşlar, hangi mahallelerin etkileneceği ve elektriklerin ne zaman geleceği konularında ayrıntılı bilgi arayışına girdi. Detaylar haberimizde mevcut.

İLÇELERDEKİ KESİNTİLER

Ankara’daki elektrik kesintileri, ilçelere göre şu şekildedir: Aşağı Öveçler’de, 1315 Sokak bölgesinde bir arıza bulunduğu bildiriliyor. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacak. “Anlık Arıza Çalışmaları Devam Ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.” Kesinti nedeni ise şebeke arızası olarak açıklanıyor.

Çukurambar’da, Karakaş Sokak ve 1428 Sokak bölgelerinde de arızaların bulunduğu aktarılıyor. Her iki alanda da en kısa sürede bu arızaların giderileceği belirtiliyor. Aynı şekilde, Umut Mahallesi’nde de Park, Serhat ve Sivrihisar Sokak bölgelerinde arızalar tespit edildiği ve bu durumun enerji naklini olumsuz etkilediği ifade ediliyor. “Anlık Arıza Çalışmaları Devam Ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.”

Vatandaşların bu süreçte ilgili hatları takip etmeleri ve güncel bilgileri edinmeleri önem taşıyor.