Ankara’da Elektrik Kesintileri Yaşanacak

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Ankara’daki elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) edinilen bilgiye göre, 16 Ağustos tarihinde Ankara’nın farklı bölgelerinde elektrik kesintileri meydana gelecek. Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler hakkında detaylar haberimizde yer alıyor. “Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara’ya elektrik ne zaman gelecek?” soruları merak konusu.

KESİNTİ NEDENLERİ VE BÖLGELER

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklamalara göre, Koru, 2558 Sokak bölgesinde bir arıza bulunuyor. “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır” deniliyor. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor ve veriler değişiklik gösterebiliyor. Kesinti nedeninin “şebeke arızası” olduğu belirtiliyor.

Ayrıca Mutlukent, 2558 Sokak, Fırat Sokak, 2003 Sokak ve Kanuni Sultan Süleyman Sokak bölgelerinde de benzer arızalar tespit edilmiştir. Bu bölgelerde de “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır” ifadesi kullanılıyor. Kesinti nedenleri yine “şebeke arızası” olarak belirtiliyor. Kazım Özalp mahallesi, Ziaur Rahman Sokak bölgesinde de bir arıza mevcut, ve burada da aynı şekilde en kısa sürede enerji verilmesi planlanıyor.