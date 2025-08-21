Ankara’da Elektrik Kesintileri Yaşanacak

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Ankara’da elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nin (BAŞKENTEDAŞ) açıklamasına göre, 22 Ağustos günü farklı ilçelerde belirli sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. Elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde meydana geleceği ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. İşte bu konuda detaylar…

İLÇELERDE YAŞANACAK ARIZALAR

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklamalara göre, Bahçelievler, Kazakistan Sokak bölgesinde bir arıza mevcut. “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Çalışmalar devam ediyor, veriler değişiklik gösterebilir.” Kesinti nedeni şebeke arızası olarak belirtiliyor.

Bahçelievler’deki 51, 41, 35, 34 Sokak bölgelerinde de benzer arızalar meydana geldiği kaydedildi. Yine Emek Mahallesi’nde ise BİŞKEK ve ŞEHİT YAVUZ OĞUZ Sokaklar ile BAHRİYE ÜÇOK ve 29 Sokak’ta da aynı durum yaşanıyor. Tüm bu bölgelerde de arızaların giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Enerji veriminin mümkün olan en kısa sürede sağlanması amacıyla gerekli çalışmalar yapılıyor. Emek Mahallesi’ndeki 30 ve 33 Sokak bölgelerinde de arızalar mevcut. Bu durum geçici kesintilere neden oluyor. “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Çalışmalar devam ediyor, veriler değişiklik gösterebilir.” şeklinde bilgiler paylaşılmakta.

Başkent’teki elektrik kesintileri hakkında daha fazla bilgi aktarıldıkça güncellemeler yapılacak.