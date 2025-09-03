Ankara’da Elektrik Kesintileri Yaşanacak

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA

Ankara’daki elektrik kesintileri üzerine Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) gelen bilgilere göre, 4 Eylül tarihinde Ankara’nın çeşitli bölgelerinde farklı zaman dilimlerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isteyen vatandaşlar için açıklama yapıldı. Hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektrik ne zaman gelecek gibi soruların yanıtları haberimizde yer almakta.

KESİNTİLERİN NEDENİ

4 Eylül tarihinde meydana gelecek elektrik kesintilerinin nedenleri arasında arıza durumları yer almakta. Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan Turan Güner Sokak bölgesinde bir arıza olduğu bilgisi verildi. “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.” denilerek ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

ARDIŞIK ARIZALARIN DETAYLARI

Mürsel Uluç Mahallesi’nde de arıza bildirimleri yapıldı. 942, 935, 945, 937, 940 ve 1000 Sokak bölgelerinde de benzer şekilde arızalar meydana geldiği ve “Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor, veriler değişiklik gösterebilir.” ifadesiyle duyuruldu. Kesintilerin nedeni genel olarak “Şebeke Arızası” olarak tanımlandı.

Bu bilgiler ışığında, vatandaşların elektrik kesintileri ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeleri önem taşıyor. Ankara’da elektrikle ilgili yaşanan son durum hakkında güncel bilgilere ulaşmak için resmi kaynakların takip edilmesi öneriliyor.