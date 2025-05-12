Ankara’da elektrik kesintileri yaşanacak

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Ankara’da elektrik kesintisi ile ilgili yürütülen araştırmalar güncel bilgilere yansıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ), 13 Mayıs günü şehirde çeşitli ilçelerde değişik süreler boyunca elektrik kesintilerinin yaşanacağını açıkladı. Bu nedenle, Ankara’nın hangi bölgelerinin etkileneceği ve elektrik akışının ne zaman sağlanacağına dair bilgiler araştırılıyor.

KESİNTİ YAŞANAN İLÇELER VE MAHALLELER

Ankara’da elektrik kesintileri aşağıdaki bölgelerde gözlemleniyor: Ayrancı, Hoşdere Sokak çevresinde bir arıza mevcut. Enerjinin en kısa sürede sağlanması hedefleniyor. İşte kesinti yaşayan diğer noktalar:

– Ayrancı, Reşat Nuri Sokak

– Ayrancı, Şair Baki Sokak

– Ayrancı, Şair Nazım Sokak

– Ayrancı, Selimiye Sokak

– Ayrancı, Karlıkayın Sokak

– Güzeltepe, Karlıkayın Sokak

– Güzeltepe, Fuar Sokak

– Güzeltepe, 747 Sokak

– Güzeltepe, Reşat Nuri Sokak

– Güzeltepe, Özvatan Sokak

– Güzeltepe, Güzelkent Sokak

– Güzeltepe, Hoşdere Sokak

– Güzeltepe, 746 Sokak

– Harbiye, 746 Sokak

– Harbiye, Dikmen Sokak

– İlkadım, Dikmen Sokak

– İlkadım, Efe Sokak

– İlkadım, Manolya Sokak

– İlkadım, Rağbet Sokak

– İlkadım, Vezinli Sokak

– İlkadım, Yeşilvadı Sokak

– İlkadım, Vadim Sokak

– İlkadım, Dikmen Vadisi 1. Etap

– İlkadım, Dikmen Vadisi 2. Etap

– Naci Çakır, Sinan Sokak

Kesintilerin nedeni ise ağdaki arızalar olarak belirtiliyor. Enerji akışıyla ilgili çalışma devam ediyor ve veriler değişkenlik gösterebiliyor.