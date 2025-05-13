Ankara’da Elektrik Kesintileri Yaşanacak

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Ankara’da elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada 14 Mayıs tarihinde Ankara’nın farklı ilçelerinde belirli vakitlerde elektrik kesintileri olacağı belirtildi. Bu nedenle, Ankara’da elektrik kesintisine uğrayacak ilçeler ile mahalleler hakkında detaylar araştırılıyor. Ayrıca, “Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara’ya elektrik ne zaman gelecek?” sorularının yanıtları veriliyor.

KESİNTİ YAŞANAN İLÇELER VE MAHALLELER

Ankara’daki elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekilde sıralanıyor: Birlik Mahallesi’nde, 414 Sokak bölgesinde bilinen bir arıza mevcut. Enerjinin en kısa sürede verilmesi hedefleniyor. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor ve verilerin değişkenlik gösterebileceği belirtiliyor. Kesinti sebebi: “ŞEBEKE ARIZASI”.

Birlik Mahallesi’nde, 474 Sokak bölgesinde de bilinen bir arıza mevcut. Yine, enerjinin en kısa sürede verilmesi hedefleniyor ve anlık arıza çalışmaları sürüyor. Kesinti sebebi yine “ŞEBEKE ARIZASI”.

Maltepe Mahallesi’nde, Özveren Sokak bölgesinde de bilinen bir arıza bulunuyor. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanıyor ve anlık arıza çalışmaları devam ediyor. Kesinti sebebi: “ŞEBEKE ARIZASI”.

Maltepe Mahallesi’nde, Şehit Mehmet Baydar Sokak bölgesinde de bir arıza tespit edildi. Enerjinin en kısa sürede verilmesi hedefleniyor ve anlık arıza çalışmaları sürmekte. Kesinti sebebi: “ŞEBEKE ARIZASI”.