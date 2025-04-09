Ankara’da elektrik kesintileri yaşanacak

Elektirik Kesintisi Araştırmaları Sürüyor

Ankara’da elektrik kesintisi listesi ve başkent elektrik dağıtım şirketi tarafından bilgi güncellemeleri yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) alınan bilgilere göre 10 Nisan tarihinde Ankara’nın çeşitli semtlerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Detaylarıyla birlikte, hangi ilçelerde ve mahallelerde kesintiler olacağına dair bilgiler yer almaktadır. “Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, elektrik ne zaman gelecek?” sorularına yanıt bulabileceğiniz ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

HANGİ İLÇELERDE KESİNTİ OLACAK?

Ankara’daki elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:

ALACAATLI

1646 Sokak bölgesinde “Bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.” bilgisi veriliyor. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir. Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

MUTLUKENT

1960 Sokak bölgesinde “Bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.” bilgisinin geçerli olduğu belirtildi. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir. Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

YUKARI DİKMEN

638 Sokak bölgesinde “Bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.” ifadesi yer alıyor. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir. Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

ALACAATLI

2064 Sokak bölgesinde “Bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.” bilgisi geçerlidir. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir. Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

ALACAATLI

2692 Sokak bölgesinde “Bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.” bilgisi mevcut. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir. Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

REMZİ OĞUZ ARIK

Atatürk Sokak bölgesinde “Bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.” bilgisi verilmekte. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir. Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

ÇAYYOLU

2691 Sokak bölgesinde “Bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.” bilgisi geçerli. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir. Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

MUTLUKENT

1961 Sokak bölgesinde de “Bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.” ifadesi yer almakta. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.