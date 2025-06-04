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Ankara’da Elektrik Kesintileri Yaşanacak

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK İLÇELER

Ankara’da elektrik kesintisi ile ilgili önemli bilgiler paylaşılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada, 5 Haziran günü Ankara’nın farklı ilçelerinde belirli sürelerle elektrik kesintileri yaşanacağı ifade ediliyor. Bu durum, halk arasında merak konusu oluyor. Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleler ise merakla bekleniyor.

KESİNTİLERİN NEDENLERİ VE BÖLGELERİ

Ankara’da elektrik kesintileri hangi bölgeleri etkiliyor? Verilere göre, Malazgirt, Huzur ve Topçu gibi mahallelerde arızalar oluşmuş durumda. Malazgirt, 1001 Sokak bölgesinde, Huzur, 1066 Sokak bölgesinde ve Topçu, 1539 Sokak bölgesinde arıza bulunduğu bilgisi alındı. Her üç bölgedeki arızaların en kısa sürede giderileceği ve enerjinin yeniden sağlanması için çalışmaların sürdüğü bildiriliyor.

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