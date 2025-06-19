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Ankara’da Elektrik Kesintileri Yaşanacak

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI

Ankara’da elektrik kesintileri için araştırmalar devam ediyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) gelen bilgilere göre, 19 Haziran tarihinde şehrin çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde kesintiler yaşanacak. Bu kesintilerin hangi ilçelerde ve mahallelerde olacağına dair detaylar haberimizde yer alıyor.

ELEKTİK KESİNTİLERİNİN DETAYLARI

Ankara elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir: Beytepe bölgesinde, 1644 Sokak’ta bilgilerimize göre bir arıza meydana gelmiştir. Enerji akışının en kısa sürede sağlanması için çalışmalar sürmektedir. Ayrıca Beytepe, 1651 Sokak ve 1646 Sokak’ta da benzer arızalar bulunuyor. Bu bölgelerde enerji verilmesi için anlık arıza çalışmaları devam ediyor.

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi’nde 5452 Sokak’ta arıza bulunduğu ve enerjinin en kısa sürede sağlanacağı bilgisi veriliyor. Bu bölgedeki anlık arıza çalışmaları hala devam ediyor. Diğer sokaklarda ise 2846, Alacaatlı, 2857, 2886 ve 2873 Sokak’ta bulunan arızalar için benzer şekilde çalışmalar sürüyor.

BİLGİLERİN DOĞRULUĞU VE GÜNCELLİĞİ

Verilerin zamanla değişiklik gösterebileceği belirtiliyor. Enerji kesintisinin nedeninin şebeke arızası olduğu ifade ediliyor. Anlık güncellemeler için ilgili bölgelerdeki gelişmeleri takip etmek faydalı olacaktır.

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