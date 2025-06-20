Ankara’da Elektrik Kesintileri Yaşanacak

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI

Ankara’da elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) gelen bilgilere göre, 20 Haziran’da şehrin çeşitli bölgelerinde farklı zaman dilimlerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin hangi ilçelerde ve mahallelerde gerçekleşeceği ise merak konusu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kesintilerin nedenleri arasında şebeke arızaları bulunuyor. Örneğin, “Üniversiteler, 1596 Sokak” bölgesinde bir arıza tespit edilmiş. Enerjinin en kısa sürede verilmesi için çalışmalar sürdürüldüğü belirtildi. Ayrıca “Ahlatlıbel, 1596 Sokak” bölgesinde de benzer bir arıza mevcut ve enerji verilmesi için gereken düzenlemeler yapılıyor.

ARIZA BİLGİLERİ

Kesintiler Ahlatlıbel’in farklı sokaklarında da görülüyor. İlgili sokaklardan bazıları “Ahlatlıbel, İncek Yolu” ve “Ahlatlıbel, İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz” olarak sıralanıyor. Bir diğer önemli kesinti noktası ise “Birlik, 448 Sokak” bölgesidir. Enerjinin en kısa sürede sağlanabilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor.

MAHALLELERDEKİ SÜREKLİ ARIZALAR

Yaşamkent bölgesinde de birkaç sokakta ardışık arızalar meydana geliyor. “Yaşamkent, 3222 Sokak”, “Yaşamkent, 3272 Sokak” ve “Yaşamkent, 2939 Sokak”ta arızalar tespit edilmiş ve enerji verilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülüyor. Aynı şekilde Birlik Mahallesi’nde de “Birlik, 2939 Sokak” ve “Birlik, 467 Sokak” bölgelerindeki arızalar için çalışmalar yürütülüyor.

Ankara’da yaşanan bu kesintilerin detaylı takibi ve çalışmalara dair bilgi akışı devam ediyor.