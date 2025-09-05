Ankara’da Elektrik Kesintisi Açıklaması Yapıldı

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA

Ankara’da elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) gelen bilgilere göre, 6 Eylül tarihinde Ankara’nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek. Vatandaşlar, “Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?” ve “Ankara’ya elektrik ne zaman gelecek?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar.

KESİNTİ YAŞANACAK BÖLGELER VE ZAMAN DİLİMLERİ

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklamalara göre, Kızılırmak, Hasan Celal Güzel Sokak bölgesinde bir arıza bulunuyor. Enerjinin 05.09.2025 tarihinde saat 23:55’te verilmesi planlanmakta. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor, bu nedenle veriler değişiklik gösterebiliyor. Kesinti nedeni olarak “Şebeke arızası” gösteriliyor.

Kızılırmak, 1428 Sokak bölgesinde de bir arıza mevcut ve enerjinin 05.09.2025 tarihinde saat 23:55’te verilmesi hedefleniyor. Yukarı Dikmen’in 634 ve 635 Sokak bölgelerinde de benzer arıza durumları söz konusu. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacak. Hilal, 676 Sokak ve Sukarno Sokak bölgelerinde de anlık arıza çalışmaları devam ediyor ve enerji verilmesi için gerekli adımlar atılmakta.

Son olarak, Profesör Dr. Ahmet Taner Kışlalı, 2780 Sokak bölgesinde de enerji arzı ile ilgili bir arıza bulunuyor ve bu bölgedeki enerji ihtiyacının da en kısa sürede karşılanması planlanıyor.