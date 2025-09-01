Ankara’da Elektrik Kesintisi Bilgileri

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ ARAŞTIRMALARI

Ankara’da elektrik kesintileriyle ilgili bilgiler toplanıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nin yaptığı açıklamalara göre, 2 Eylül tarihinde Ankara’nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. Elektrik kesintilerinin gerçekleşeceği ilçeler ve mahalleler detaylı bir şekilde araştırılıyor. Bunun yanında, vatandaşların merak ettiği “Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?” ve “Ankara’ya elektrik ne zaman gelecek?” gibi sorulara yanıtlar sunuluyor.

ARIZA BİLGİLERİ VE BAKIM ÇALIŞMALARI

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler, Kazakistan Sokak bölgesinde bir arıza söz konusu. En kısa sürede enerji verilmesi planlanıyor. Bu durum anlık olarak değişiklik gösterebilir. Aynı şekilde, Emek, Kazakistan Sokak bölgesinde ve Şehitali, S.S. Pet K.Y.K. Sokak bölgesinde de arızalar tespit edilmiş durumda. Enerjinin verilmesi için gerekli önlemler alınırken, verilerde değişiklik olabileceği bildiriliyor. Şehitali, 3500 Sokak bölgesinde de başka bir arıza mevcut. En kısa süre içerisinde bu bölgelere enerji sağlanması amaçlanıyor.