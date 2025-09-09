Haberler

Ankara’da Elektrik Kesintisi Bilgileri

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI

Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları sürüyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) gelen bilgilere göre, 10 Eylül tarihinde Ankara’nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve ilçelerle ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

KESİNTİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

Ankara’daki elektrik kesintileri hakkında yapılan açıklamaya göre, UYARI ÖVEÇLER, 1278 Sokak kısmında bir arıza yaşanıyor. Enerjinin en kısa süre içerisinde verilmesi hedefleniyor. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor ve verilerde değişiklik olabiliyor. Kesinti sebebi olarak şebeke arızası belirtiliyor.

ALACAATLI, 2692 Sokak bölgesinde de benzer bir arıza söz konusu. Enerjinin tekrar sağlanması için çalışmalar sürerken, bu bölgedeki kesinti de şebeke arızasından kaynaklanıyor.

BEYTEPE ilçesine bağlı 1675 Sokak ve BEYTEPE KÖYÜ YOLU bölgesinde de arızalar mevcut. Bu alanlarda da anlık arıza çalışmaları devam etmekte ve enerji verilmesi planlanmaktadır.

