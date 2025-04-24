Ankara’da Elektrik Kesintisi Bilgileri Açıklandı

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI DEVAM EDİYOR

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, 25 Nisan günü Ankara’nın farklı bölgelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. Bu kesintiler, belirli ilçelerde ve mahallelerde gerçekleşiyor. Kullanıcılar, hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağını ve elektriğin ne zaman geleceğini öğrenmek için, detayların paylaşıldığı duyurulara göz atabilir.

KESİNTİLERİN YAŞANDIĞI İLÇELER VE MAHALLELER

Ankara’da elektrik kesintisinin yaşanacağı bazı ilçeler ve mahalleler ise şu şekilde belirleniyor: Çiğdem, 1506 Sokak bölgesinde bir arıza bulunduğundan dolayı enerjinin verilmesi için çalışmalar sürüyor. Ayrıca, İlkbahar 600 Sokak bölgesindeki arıza için 25 Nisan 2025 02:01 tarihinde enerji verilmesi planlanıyor. Alacaatlı, 1776 Sokak; Mustafa Kemal, 2095 Sokak; Arka Topraklık, Kıbrıs Sokak ve Büyükesat, Uğur Mumcu Sokak bölgelerinde de benzer arıza durumları mevcut. Tüm bu alanlarda enerjinin en kısa sürede verilmesi için anlık çalışmalar devam ediyor. Kesinti nedenleri genel olarak şebeke arızalarından kaynaklanıyor.