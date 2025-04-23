Ankara’da Elektrik Kesintisi Bilgileri Açıklandı

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI DEVAM EDİYOR

Ankara’da elektrik kesintileri ile ilgili bilgi almak için araştırmalar sürüyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 24 Nisan tarihinde Ankara’nın farklı ilçelerinde değişik sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kesintilerin hangi ilçelerde ve mahallelerde yaşanacağı ise merak ediliyor. Ankara’da elektrik ne zaman geleceği de kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. İşte detaylar haberimizde yer alıyor.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ İLÇELERE GÖRE

Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler arasında Çayyolu, S. Saltoğlu Sokak yer almakta. Bu bölgede bilinen bir arıza bulunuyor ve enerji verilmesi için çalışmalar gerçekleştiriliyor. Anlık arıza çalışmalarının devam ettiğini belirtmekte fayda var. Kesinti nedeni ise şebeke arızası olarak açıklanıyor.

Büyükesat’ta ise Çayhane Sokak, Sanaye Sokak ve Kültür, Çaldıran Sokak gibi bölgelerde de farklı arızalar var. Bu yerlerde de elektrik verilebilmesi için kısa sürede gerekli müdahalelerin yapılacağı bildiriliyor. Ayrıca, Mustafa Kemal Mahallesi’deki 2075 Sokak bölgesinde de yine benzer bir arıza bulunuyor. Gelişmeler doğrultusunda enerji verilebilmesi için anlık çalışmalar sürüyor.