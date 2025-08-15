Ankara’da Elektrik Kesintisi Bilgileri Açıklandı

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI DEVAM EDİYOR

Ankara’da elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) gelen bilgilere göre, 16 Ağustos günü birçok ilçede elektrik kesintileri meydana gelecek. Kesintilerin hangi ilçelerde ve mahallelerde olacağına dair detaylar da açıklandı. Ayrıca, “Ankara’ya elektrik ne zaman gelecek?” sorusuna da yanıt aranıyor.

KESİNTİLERİN NEDENLERİ VE YAŞANILAN BÖLGELER

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi, kesintilere ilişkin olarak yaptığı duyuruda, Koru bölgesinde bulunan 2558 Sokak’ta bir arıza bulunduğunu belirtti. Yetkililer, “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacak. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir” açıklamasını yaptı. Bu durum, aynı zamanda Mutlukent ve Kazım Özalp gibi bazı bölgelerde de benzer arızalarla devam ediyor. Örneğin, “Fırat Sokak” ve “Kanuni Sultan Süleyman Sokak” bölgelerinde de arızalar meydana geldiği bildiriliyor. Tüm bu kesintilerin nedeni ise şebeke arızası olarak belirleniyor.

KESİNTİ YAŞANAN MAHALLELER HAKKINDA DETAYLAR

Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak bazı mahalleler arasında Koru, Mutlukent ve Kazım Özalp yer alıyor. Bu mahallelerdeki kesintilerin ne zaman sona ereceği hakkında henüz net bir bilgi yok. Başkent EDAŞ, çalışmaları en hızlı şekilde tamamlayarak kesintileri minimize etmeyi hedefliyor. Yine de, sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda hem yetkililerden hem de bölge halkından anlık bildirimlerin takip edilmesi öneriliyor.