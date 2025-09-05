Ankara’da Elektrik Kesintisi Bilgileri Paylaşıldı

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ AÇIKLANDI

Ankara’daki elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 Eylül tarihinde şehrin farklı ilçelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kapsamda, Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesileceği ve elektriğin ne zaman geri geleceği gibi detaylar merak konusu oldu.

ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENLERİ

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi, Ankara’daki elektrik kesintileriyle ilgili duyurular yaptı. Çeşitli bölgelerde meydana gelen arızalar nedeniyle kesintiler yaşanıyor. Örneğin, EMEK, 30 Sokak bölgesinde bir arıza olduğu belirtiliyor ve “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır” deniliyor. Ayrıca, MALTEPE, GÜZALTAN Sokak bölgesinde yine bir arıza var. Bu durum “şebeke arızası” nedeniyle meydana geliyor.

KESİNTİ YAŞANACAK BÖLGELER

SÜVARİ, 1681 Sokak ile 1726 Sokak bölgelerinde de arızalar tespit edilmiş durumda. Bu yerlerde de en kısa sürede enerji sağlanacağı bildirilmekte. Diğer yandan, BALLIKPINAR, 1457 Sokak ile SOĞULCAK, SOĞULCAK Sokak bölgelerinde de benzer arızalar bulunuyor. MAHMATLIBAHÇE, MAHMATLI BAHÇE Sokak ve İNCEK, MAHMATLI BAHÇE Sokak bölgelerinde de arızalar yaşanmakta ve gerekli çalışmalar devam ediyor. Tüm bu kesintilerin nedeninin şebeke arızası olduğu ifade ediliyor ve “Anlık arıza çalışmaları devam ediyor” mesajı veriliyor. Verilerin değişiklik gösterebileceği de hatırlatılıyor.