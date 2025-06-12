Ankara’da Elektrik Kesintisi Bilgileri Var

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Ankara’da elektrik kesintisi listeleri üzerine araştırmalar devam ediyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) gelen bilgilere göre, 12 Haziran tarihinde Ankara’nın çeşitli bölgelerinde belli sürelerle elektrik kesintileri meydana gelecek. Detaylar arasında, kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler de bulunuyor. Bu kapsamda, vatandaşlar “Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?” ve “Ankara’ya elektrik ne zaman gelecek?” sorularının cevaplarını arıyor.

KESİNTİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

Ankara’daki elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekilde sıralanıyor:

Aşağı Öveçler, 1315 Sokak bölgesinde, var olan bir arıza tespit edilmiştir. Enerjinin en kısa sürede verilmesi hedefleniyor. Anlık arıza çalışmalarının devam ettiği ve verilerin değişiklik gösterebileceği belirtiliyor. Kesinti nedeni ise “şebeke arızası”.

Çukurambar, Karakaş Sokak bölgesinde de bir arıza tespit edilmiştir. Burada da enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanmaya çalışılıyor. Anlık arıza çalışmaları devam etmekte ve verilerin değişiklik gösterebileceği ifade ediliyor. Kesinti nedeni yine “şebeke arızası”.

Çukurambar, 1428 Sokak bölgesinde de aynı şekilde bir arıza olduğu bildirildi. Enerjinin en hızlı şekilde verilmesi amaçlanıyor ve anlık arıza çalışmalarının sürdüğü, verilerin değişiklik gösterebileceği vurgulanıyor. Kesinti nedeni “şebeke arızası”.

Umut, Park Sokak bölgesinde, yine bir arıza kaydedilmiştir. Burada da enerjinin hızla verilmesi konusunda çalışmalar devam etmekte ve verilerin değişiklik gösterebileceği bilgisi verilmektedir. Kesinti nedeni “şebeke arızası”.

Umut, Serhat Sokak bölgesinde, mevcut bir arıza tespit edilmiştir. Enerjinin en kısa süre içerisinde verilmesi için gerekenler yapılmakta ve anlık arıza çalışmalarının sürdüğü, verilerin değişiklik gösterebileceği aktarılmaktadır. Kesinti nedeni “şebeke arızası”.

Umut, Sivrihisar Sokak bölgesinde de benzer bir durum yaşanıyor. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacak ve anlık arıza çalışmalarının devam ettiği, verilerin değişiklik gösterebileceği bilgisi aktarılmaktadır. Bu bölgedeki kesinti nedeni de “şebeke arızası”.