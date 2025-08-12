Ankara’da Elektrik Kesintisi Bilgileri Var

Ankara’nın elektrik kesintileri hakkında bilgilerin paylaşılması devam ediyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) elde edilen verilere göre, 13 Ağustos tarihinde Ankara’da bazı ilçelerde belirli süreler boyunca elektrik kesintileri meydana gelecek. Kesintilerin yaşanacağı yerler ve detaylar hakkında bilgiler sağlanıyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK BÖLGELER

Ankara’da elektrik kesintilerinin yaşanacağı bazı bölgeler şunlardır: DOĞUŞ, BALLIBABA Sokak, DOĞUŞ, BAĞLAR Sokak, DOĞUŞ, ŞEHİT MACİT AĞCA Sokak, DOĞUŞ, BAŞÇAVUŞ Sokak, DOĞUŞ, BAĞLAYAN Sokak gibi yerler. Bu bölgelerde çeşitli arızalar nedeniyle elektrik kesintileri yapılmakta. “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.” şeklinde bir açıklama da yapılıyor.

ANLIK ARIZA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Enerjiyle ilgili anlık arıza çalışmaları sürdüğü için veriler zamanla değişiklik gösterebiliyor. Kesintinin nedeni ise “ŞEBEKE ARIZASI”. Dosya içerisinde ayrıca, GÖKTÜRK bölgesinde de pek çok sokakta elektrik kesintileri yaşanmakta. GÖKTÜRK, BAĞLAYAN Sokak, GÖKTÜRK, 115 Sokak, GÖKTÜRK, YAĞCIOĞLU FEHMİ EFE Sokak gibi yerlerde de benzer arızaların olduğu belirtiliyor.

Kısacası, Ankara’da 13 Ağustos tarihinde enerji kesintilerine neden olan arızaların onarılmasına yönelik çalışmalar sürmekte ve yöneticiler tarafından vatandaşlara gereken bilgilendirme yapılmaya devam ediyor.