Ankara’da Elektrik Kesintisi Bilgileri Var

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI

Ankara’daki elektrik kesintileri üzerine araştırmalar devam ediyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi, 23 Ağustos tarihli açıklamasında, şehrin çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri olacağını duyurdu. Bu durum, özellikle belirli ilçelerde yaşayan vatandaşları etkiliyor. Ankara’da hangi mahallelerin etkileneceği ve elektrik kesintilerinin ne zaman sona ereceğine dair detaylar haberimizde yer alıyor.

KESİNTİ YAŞANACAK BÖLGELER

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi, elektrik kesintisinin yaşanacağı yerler hakkında belirttiği bilgilere göre, bazı ilçelerde ve mahallelerde arızalar meydana gelmektedir. Örneğin, ETİ ve GAZİ MUSTAFA KEMAL Sokak bölgelerinde şebeke arızaları yaşanıyor. Yapılan açıklamaya göre, “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor ve veriler değişiklik gösterebilir.”

Benzer şekilde, KIZILIRMAK ve MUHSİN YAZICIOĞLU Sokak bölgesinde de yine şebeke arızaları tespit edilmiştir. Durum aynı şekilde, “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor ve veriler değişiklik gösterebilir.” ifadeleriyle aktarılmaktadır.

Kesinti süreçleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, sürekli güncellenen duyuruları takip edebilir.