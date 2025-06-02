Ankara’da Elektrik Kesintisi Bilgileri Veriliyor

Ankara’da elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) alınan bilgiye göre, 3 Haziran günü Ankara’nın çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Ankara’da hangi bölgelerde elektrik kesintisi olacağı ve ne zaman enerji verileceği ile ilgili detaylar haberimizde bulunuyor.

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Ankara’da elektrik kesintileri ilçeler bazında şu şekilde sıralanıyor: Büyükesat, Çayhane Sokak bölgesinde bir şebeke arızası nedeniyle enerji kesintisi yaşanıyor. Bu arızanın en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

ANLIK ARIZA ÇALIŞMALARI

Bademlidere ve Şemsettin Günaltay sokaklarında yine bir arıza meydana gelmiş durumda. Bu bölgelerde de enerji akışının yeniden sağlanabilmesi için ekipler anlık olarak çalışmalara devam ediyor.

BAHÇEKAPI MAHALLESİ ARIZALARI

Bahçekapı bölgesinde de farklı sokaklarda şebeke arızaları bulunuyor. Örneğin, Bahçekapı Mahallesi sokaklarında, 2451 Sokak ve Çimento Fabrikası yanı sokaklarında enerji kesintisi yaşanıyor. Bu bölgelerde de en kısa sürede yeninden enerji verilmesi hedefleniyor.

Ekipler, tüm arızaların giderilmesi için gerekli çalışmaları yürütüyor. Hızlı bir çözüm için çabalar sürüyor.