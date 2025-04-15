Ankara’da Elektrik Kesintisi Bilgileri Yayınlandı

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI DEVAM EDİYOR

Ankara’daki elektrik kesintileri ve Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda araştırmalar sürüyor. 15 Nisan tarihinde, Ankara’nın farklı bölgelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri olabiliyor. Bu kapsamda, kesintilerin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler hakkında detaylar aşağıda yer alıyor. “Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara’ya elektrik ne zaman gelecek?” sorularının yanıtları haberimizde bulunuyor.

ANKARA’DA KESİNTİLERİN YAŞANACAĞI İLLER

Ankara elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekilde sıralanıyor:

– **Yıldızevler, Cezayir Sokak:** “Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası” nedeniyle arıza tespit edilmiştir. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

– **Eti, Tok Sokak:** “Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası” bilgisi doğrultusunda burada da bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa süre içinde verilmesi hedefleniyor.

– **Karakaya, Gümüş Sokak:** Bu bölgede de “Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası” tespit edilmiştir. Enerjinin tekrar verilmesi için çalışmalar sürmektedir.

– **Aşağı Eğlence, Ayvalı Sokak:** Burada da “Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası” bilgisi verilmektedir. Enerjinin 14.04.2025 tarihinde 12:15’te verilmesi planlanıyor.

Ankara’da yaşanan anlık arıza çalışmaları devam ediyor ve bu nedenle veriler zaman zaman değişiklik gösterebiliyor.