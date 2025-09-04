Ankara’da Elektrik Kesintisi Bilgisi

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Ankara’da elektrik kesintileri konusunda araştırmalar sürüyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamalara göre, 5 Eylül tarihinde şehrin çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu durum, birçok mahallede etkili olacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler hakkında detayları haberimizde bulabilirsiniz. Ankara’nın hangi bölgelerinde elektrik kesintisi olacağı ve elektriğin ne zaman geleceği konuları merak ediliyor.

ARIZA BİLGİLERİ VE ÇALIŞMALAR

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi, Ankara’daki elektrik kesintileri hakkında şu bilgileri aktarıyor: “EMEK, 30 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.” Anlık arıza çalışmaları devam ediyor ve veriler değişiklik gösterebiliyor. Kesinti nedeni şebeke arızası olarak belirlenmiş durumda.

Ayrıca, Maltepe ve Güzaltan Sokak bölgelerinde de benzer arızalar bulunuyor. Şirket, “SÜVARİ, 1681 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.” diyerek bilgileri yeniliyor. Diğer arızalı bölgeler arasında Ballıkpınar, Soğulcak ve Mahmatlı Bahçe Sokakları da bulunuyor. Tüm bu bölgelerde en kısa sürede enerji verilmesi hedefleniyor. Anlık arıza çalışmaları sürmekte ve verilerin değişmesi olabiliyor.