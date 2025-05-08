Ankara’da Elektrik Kesintisi Bilgisi

ANKARA’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklama ile 9 Mayıs günü Ankara’nın çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kesintiler farklı sürelerde gerçekleşebiliyor. Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ile ilgili detaylar şu şekildedir. Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek ve elektriğin ne zaman geleceği hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

AYRANCI MAHALLESİNDEKİ ARIZALAR

Ankara’nın Ayrancı ilçesinde, özellikle Reşat Nuri Sokak, Şair Baki Sokak, Şair Nazım Sokak ve Karlıkayın Sokak bölgelerinde çeşitli arızalar bulunuyor. Bu bölgelerdeki arızaların en kısa sürede giderilmesi için çalışmalar sürüyor. Kesinti nedeni olarak şebeke arızaları bildiriliyor. Anlık arıza çalışmaları devam etmekte ve verilerde değişiklikler olabiliyor.

GÜZELTEPE VE İLKADIM MAHALLELERİNDEKİ KESİNTİLER

Güzeltepe ilçesindeki Reşat Nuri Sokak’ta da bir arıza mevcut. Çalışmaların devam ettiği bu bölgede de enerjinin en kısa sürede verilmesi amaçlanıyor. İlkadım ilçesinde ise Yeşilvadi, Vadim ve Dikmen Vadisi 1. Etap sokaklarında arızalar tespit edildi. Bu bölgelerde de anlık arıza çalışmaları sürüyor ve kesinti nedeni yine şebeke arızası olarak ifade ediliyor. Diğer bir arıza ise Naci Çakır Mahallesi’nde bulunan 753 Sokak’ta yaşanıyor, burada da enerji verilebilmesi için çalışmalar devam ediyor.