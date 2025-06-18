Ankara’da Elektrik Kesintisi Bilgisi

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI DEVAM EDİYOR

Ankara’da elektrik kesintisiyle ilgili veriler inceleniyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) gelen açıklamaya göre, 18 Haziran günü şehrin farklı bölgelerinde değişik sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek. Kesintilerin hangi ilçelerde ve mahallelerde yaşanacağına dair bilgiler haberimizde yer alıyor.

KESİNTİLERİN OLDUĞU İLÇELER VE MAHALLELER

Ankara’daki elektrik kesintileriyle ilgili detaylar şöyle: Yürütülen çalışmaların devam ettiği bölgelerdeki veriler değişiklik gösterebiliyor. Elektrik kesintisinin nedeni, Beytepe, 1642 Sokak bölgesindeki şebeke arızası olarak belirtiliyor. Enerjinin en kısa süre içinde verilmesi amaçlanıyor.

Beytepe, 1644 Sokak bölgesinde de benzer bir şebeke arızası bulunuyor. Bu alandaki çalışmalar devam ediyor ve enerji tekrar sağlanmaya çalışılıyor. Ek olarak, Ertuğrulgazı, Münzevi Sokak bölgesinde de bir şebeke arızası tespit edilmiş durumda. Bu noktada enerji 18.06.2025 tarihinde saat 02:01’de verilmesi planlanıyor.