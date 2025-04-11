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Ankara’da Elektrik Kesintisi Bilgisi

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI

Ankara’da elektrik kesintisi listesi için araştırmalar devam ediyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) alınan bilgilere göre, 12 Nisan tarihinde Ankara’nın çeşitli ilçelerinde değişik sürelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. Bu kapsamda, Ankara’da elektrik kesintileri yaşanacak olan ilçeler ve mahalleler bireylerin bilgisine sunuluyor. Sıkça sorulan “Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?” ve “Ankara’ya elektrik ne zaman gelecek?” gibi sorulara yanıt arayışları sürüyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçelere dair bilgiler şu şekildedir: Örneğin, Alacaatlı’da, 2692 Sokak bölgesinde resmi açıklamalar doğrultusunda bir arıza bulunuyor. En kısa sürede enerji verilmesi hedefleniyor. Ayrıca Beytepe’de de 1816 Sokak bölgesindeki arıza nedeniyle enerji, 11.04.2025 tarihinde saat 10:51’de verilmesi planlanıyor. Diğer bir kesinti noktası ise Etlik’te TOK Sokak’da, burada da benzer arıza durumu söz konusu. Enerjinin verilmesi için çalışmalar devam ediyor. Çukurambar’da ise Ufuk Üniversitesi Sokak bölgesinde bir arıza bulunuyor ve enerji verilmesi hakkında güncel düzenlemeler sağlanacak. Anlık arıza çalışmaları sürüyor ve bu nedenle verilerin değişiklik gösterebileceği ifade ediliyor.

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