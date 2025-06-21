Ankara’da Elektrik Kesintisi Bilgisi

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Ankara’da elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 21 Haziran günü kentin çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Aşağıda, bu kesintilerin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler hakkında detaylar bulunuyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Ankara’daki elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir: Tohumlar, Sancak ve Maltepe’nin belirli bölgelerinde arızalar oluştuğu bildiriliyor. Özellikle Tohumlar Sokak bölgesinde bir arıza mevcut olup, bu nedenle enerji verilemeyecek. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor ve bu durum verilerin değişkenlik göstermesine neden olabiliyor.

ARIZA BİLGİLERİ VE PLANLANAN ENERJİ VERİMİ

Tohumlar Sokak bölgesindeki arıza nedeniyle enerjinin yeniden verilmesi için en kısa sürede çalışmalar yürütülüyor. Sancak’a bağlı 552 ve 529 Sokak bölgelerinde de benzer arızalar mevcut. Burada da enerjinin verilmesi için gerekli işlemler hızlandırılacak. Maltepe’de ise Necatibey Sokak bölgesindeki kesinti nedeniyle, elektriğin 21.06.2025 tarihinde saat 04:00’te verilmesi planlanıyor.