Ankara’da Elektrik Kesintisi Bilgisi

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE MAHALLERİ

Ankara’da elektrik kesintisi listesi ilgili araştırmalar devam ediyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) gelen bilgilere göre, 8 Ağustos tarihinde Ankara’nın çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor. Ankara’da elektrik kesintisi yaşayan yerler arasında hangi ilçelerin bulunduğu ve elektriğin ne zaman geleceği gibi bilgiler merak ediliyor.

KAÇ MAHALLEDE KESİNTİ OLACAK?

Ankara’da elektrik kesintileri ilçelere göre dağılım göstermekte. Örneğin, AHLATLIBEL bölgesinde bir arıza sebebiyle kesinti yaşanıyor. Enerjinin en kısa zamanda verilmesi hedefleniyor. Anlık arıza çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor. Bu nedenle veriler değişiklik gösterebiliyor. Kesinti nedeni ise “Şebeke Arızası” olarak açıklanıyor.

HARBİYE, NİĞDE ve DİKMEN ilçelerinde de benzer durumlar mevcut. Bu bölgelerde de elektrik kesintisi sürecin düzgün yürütülmesi için gereken çalışmalar yapılmakta. HARBİYE’nin iki bölgesinde, ayrıca ÇUKURAMBAR, ZEKİ ERGEZEN bölgelerinde arızalar sebebiyle elektriksiz kalınmakta ve durumla ilgili gelişmeler sürekli olarak güncelleniyor.