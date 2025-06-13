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Ankara’da Elektrik Kesintisi Bilgisi Amaçlı

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI

Ankara’da elektrik kesintileri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 13 Haziran tarihinde Ankara’nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geleceği konularına dair detaylar şu şekildedir.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Ankara’da yaşanacak elektrik kesintilerine ilişkin bilgiler çeşitli ilçelerdeki durumu kapsıyor. Örneğin, Namık Kemal 95 Sokak bölgesinde bir arıza olduğu belirtiliyor ve “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacak” açıklaması yapılıyor. Aynı durum, Mustafa Kemal, Sakıp Sabancı Sokak bölgesinde de yaşanıyor. Burada da “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacak” deniliyor.

ANLIK ARIZA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Söğütözü, Sakıp Sabancı Sokak bölgesinde, Çamlitepe, Ozanlar Sokak bölgesinde ve Maltepe, Gazi Mustafa Kemal Sokak bölgesinde de arızalar bulunuyor. Bu bölgelerde de anlık arıza çalışmalarının devam ettiği ve “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacak” bilgisi veriliyor. Gaziosmanpaşa, Boğaz Sokak bölgesinde de benzer arıza durumu mevcut. Bu nedenle, elektriklerin verilmesi için gereken çalışmalar hızla sürdürülüyor.

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