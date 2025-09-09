Ankara’da Elektrik Kesintisi Bilgisi Var

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI

Ankara’da elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden yapılan açıklamaya göre, 10 Eylül tarihinde Ankara’nın farklı bölgelerinde değişik sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kapsamda, hangi ilçelerde ve mahallelerde elektrik kesintisi olabileceği detaylandırılıyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından sağlanan bilgilere göre, yukarıda belirtilen tarih içerisinde Ankara’nın çeşitli ilçelerinde sıkıntılar yaşanabilir. Öveçler, Alacaatlı ve Beytepe gibi bölgelerde arızaların olduğu belirtildi. “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Anlık arıza çalışmalar devam ediyor” ifadesi ile yetkililer, sürecin devam ettiğini vurguluyor.

ARIZA BİLGİLERİ VE NEDENLERİ

Ankara’daki bazı mahallelerde yaşanan elektrik kesintilerinin sebepleri arasında şebeke arızaları yer alıyor. Öveçler’deki 1278 Sokak, Alacaatlı’daki 2692 Sokak ve Beytepe’deki 1675 Sokak gibi bölgelerde arızalar yaşanmakta. “Kesinti nedeni: Şebeke arızası” şeklindeki açıklamalar, problemin çözümü için çalışmalara başlanıldığını gösteriyor.