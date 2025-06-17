Ankara’da Elektrik Kesintisi Bilgisi Var

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Ankara’da elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, 17 Haziran günü Ankara’nın farklı ilçelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Şimdiyse hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağına dair detaylar haberimizde bulunuyor. Hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektrik ne zaman gelecek merak ediliyor.

BOYLESAT VE BİRLİK MAHALLELERİNDEKİ KESİNTİLER

Ankara’da elektrik kesintileri şunlardır: BÜYÜKESAT, ÇAYHANE Sokak bölgesinde bilgilere göre bir arıza mevcut. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacak. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor ve veriler değişiklik gösterebilir. Kesinti nedeni: Şebeke arızası olarak belirtiliyor. Ayrıca BİRLİK, 391 Sokak ve BİRLİK, 396 Sokak bölgelerinde de benzer arızalar tespit edildi. Enerjinin en kısa sürede verilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

DEVAM EDEN ARIZA ÇALIŞMALARI

Yine BİRLİK, 394 Sokak ve BİRLİK, 472 Sokak bölgelerinde de bilgilere göre bir arıza mevcut. Enerjinin verilmesi için en kısa sürede çalışmalara devam edileceği bildiriliyor. Anlık arıza çalışmaları sürdürülmekte ve verilerde değişiklik olabiliyor. BİRLİK, 471 Sokak ile BİRLİK, ŞEMSETTİN GÜNALTAY Sokak bölgelerinde de arızalar bulunuyor. Enerjinin verilmesi için gereken çalışmalar sürdürülüyor. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor ve değişiklik gösterebiliyor. Kesinti nedeni yine şebeke arızası olarak belirtiliyor.