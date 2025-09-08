Ankara’da Elektrik Kesintisi Bilgisi Verildi

Ankara’da Yaşanacak Elektrik Kesintileri

Ankara’nın farklı bölgelerinde 9 Eylül tarihinde elektrik kesintileri olacağına dair Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından önemli bilgiler veriliyor. Kesintilerin hangi ilçelerde meydana geleceği ve etkilenen mahalleler hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

DEĞİŞEN VERİLER VE ARIZALAR

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi, “DEVLET, 85 Sokak” bölgesinde bir arıza olduğunu belirtiyor ve en kısa sürede enerjinin verilmesi adına çalışmaların sürdüğünü bildiriyor. Ayrıca, “DOĞAL, ATATÜRK Sokak” bölgesindeki durum da benzer. “Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI” şeklinde açıklanan arızaların çözümü için çalışmalar kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

ETKİLENEN SOKAKLAR VE KESİNTİ NEDENLERİ

Yüce Tepe bölgesinde de ‘’ATATÜRK’’ ve ‘’85 Sokak’’ gibi birçok noktada aynı durumlar yaşanıyor. Örneğin, Yüce Tepe’nin “86 Sokak” ile “88 Sokak” bölgeleri de benzer arıza bildirimi aldı. Bu bölgelerde de kısa süre içinde elektrik akışının sağlanması hedefleniyor.

Özetle, Ankara’daki elektrik kesintileri çeşitli sokaklarda ve mahallelerde etkisini gösteriyor. Kesintilerin sebepleri arasında şebeke arızaları yer alıyor ve yetkililer anlık arıza çalışmalarının sürdüğünü hatırlatıyor.