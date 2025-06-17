Ankara’da Elektrik Kesintisi Bilgisi Veriliyor

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI DEVAM EDİYOR

Ankara’da elektrik kesintisi ile ilgili detaylı araştırmalar yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) gelen bilgiye göre 17 Haziran tarihinde Ankara’nın değişik ilçelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Ankara’da hangi ilçeler ve mahalleler elektrik kesintisinden etkilenecek? Cevaplar haberimizde detaylı olarak yer alıyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

Ankara elektrik kesintileri, ilçelere göre şu şekildedir: BÜYÜKESAT, ÇAYHANE Sokak bölgesinde bir arıza tespit edilmiştir. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacak. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor ve verilerde değişiklik olabiliyor. Kesinti nedeni şebeke arızası olarak bildirildi.

BİRİLK, 391 Sokak, 396 Sokak, 394 Sokak, 472 Sokak ve 471 Sokak bölgelerinde de arızalar bulunmaktadır. Bu bölgelerde, enerjinin en kısa sürede sağlanması için çalışmalar sürüyor. Anlık arıza bilgileri güncelleniyor. Ayrıca, BİRİLK, ŞEMSETTİN GÜNALTAY Sokak ve 435 Sokak bölgelerinde de elektrik kesintileri yaşanıyor. En kısa sürede enerji sağlamak için gerekli işlemler yapılmaktadır.