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Ankara’da Elektrik Kesintisi Bilgisi Veriliyor

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ ARAŞTIRMASI

Ankara’da elektrik kesintilerine dair araştırmalar sürüyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ) tarafından yapılan açıklamalara göre, 7 Mayıs günü farklı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Şimdi, Ankara’da etkilenebilecek ilçeler ve mahallelerle ilgili detaylara bakalım.

ELEKTRİK KESİNTİSİ GÖRE MAALELER

Ankara’daki elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir: Çalışmalar devam ediyor ve veriler değişiklik gösterebilir. Kesinti nedeni olarak şebeke arızası bildiriliyor. Kızılay, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Sokak bölgesinde, bilgilere göre bir arıza mevcut. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacak.

ANLIK ARIZA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ayrıca, Balgat, 1419 Sokak bölgesinde de bir arıza bulunuyor. Çalışmalar devam ederken, bölgedeki enerji sorununun en kısa sürede giderilmesi hedefleniyor. Yine Yakupabdal, Yakupabdal Sokak bölgesinde de bir arıza söz konusu ve burada da enerjinin sağlanması için çalışmalara hız veriliyor.

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