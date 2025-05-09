Ankara’da Elektrik Kesintisi Bilgisi Yayınlandı

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI YAPILIYOR

Ankara’da elektrik kesintisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) aktarılan bilgilere göre, 9 Mayıs tarihinde Ankara’nın çeşitli bölgelerinde değişik sürelerle elektrik kesintileri gerçekleşecek. Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler hakkında detaylar haberimizde bulunuyor.

KESİNTİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

Ankara’da elektrik kesintileri belirli ilçelere göre aşağıdaki gibidir:

– Ayrancı, Reşat Nuri Sokak bölgesinde bir arıza mevcut. En kısa sürede enerji verilmesi sağlanacak.

– Ayrancı, Şair Baki Sokak bölgesinde bir arıza var. Enerjinin en kısa süre içinde sağlanması bekleniyor.

– Ayrancı, Şair Nazım Sokak bölgesinde bir arıza tespit edildi. Enerjinin en kısa sürede verilmesi için çalışmalar sürüyor.

– Ayrancı, Karlıkayin Sokak bölgesinde bir arıza meydana geldi. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor.

– Güzeltepe, Reşat Nuri Sokak bölgesinde bir arıza mevcut. Enerji verilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor.

– İlkadım, Yeşilvadi Sokak bölgesinde arıza göze çarpıyor. Enerjinin verilmesi için en kısa sürede müdahale ediliyor.

– İlkadım, Vadim Sokak bölgesinde arıza bulunuyor. Enerji verilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

– İlkadım, Dikmen Vadisi 1. Etap Sokak bölgesinde de bir arıza mevcut. En kısa sürede enerji sağlanması hedefleniyor.

– Naci Çakır, 753 Sokak bölgesinde arıza bildirildi. Enerjinin verilmesi için anlık müdahale devam ediyor.

Yapılan bu açıklamalar ışığında, enerji kesintileri sebebiyle yaşanacak olumsuzlukların en kısa sürede düzeltileceği vurgulanıyor.