Ankara’da Elektrik Kesintisi Bilgisi Yayınlandı

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI DEVAM EDİYOR

Ankara’da elektrik kesintilerine ilişkin araştırmalar sürüyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 24 Nisan tarihinde Ankara’nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kesintilerle ilgili olarak belirlenen ilçeler ve mahalleler aşağıda yer alıyor. Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektriğin ne zaman geleceği gibi detaylar da haber içerisinde yer almaktadır.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER

Ankara’da elektrik kesintileri ilçelere göre sıralandığında şu noktalar öne çıkıyor: Çayyolu, S. Saltoğlu Sokak bölgesinde bir arıza olduğu belirtiliyor. Bu bölgede enerjinin verilmesi en kısa sürede sağlanacak. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor ve veriler değişiklik gösterebiliyor. Kesinti nedeni olarak “şebeke arızası” ifade ediliyor.

Büyükesat, Çayhane Sokak’da da bir arıza yaşanmaktadır. Kesinti burada da benzer şekilde “şebeke arızası” olarak açıklanmakta ve enerjinin en kısa sürede tekrar verilmesi sağlanacağı vurgulanıyor. Ayrıca, Büyükesat, Saniye Sokak ve Çayhane Sokak’taki diğer alanlar için de arıza bilgilerine ulaşılabiliyor. Kültür, Çaldıran Sokak bölgesinde de bir arıza yaşandığı bildiriliyor. Kesinti burada da süreklilik arz etmekte ve en kısa sürede sorunun çözülmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, Mustafa Kemal, 2075 Sokak bölgesinde de bir arıza meydana gelmiş durumda.

Verilen tüm bilgiler ışığında, Ankara’daki elektrik kesintilerinin nedenleri ve bilgilerin dinamik olduğu göz önünde tutulmalıdır.