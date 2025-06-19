Ankara’da Elektrik Kesintisi Detayları İle

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Ankara’da elektrik kesintileri hakkında yapılan araştırmalar devam ediyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) alınan bilgilere göre 19 Haziran tarihinde Ankara’nın farklı ilçelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri gözlemlenecek. Elektrik kesintilerinin nasıl ve hangi bölgeleri etkileyeceği ile ilgili detaylar haberimizde yer almakta.

KESİNTİLERE NEDEN OLAN ARIZALAR

Ankara’da yaşanacak elektrik kesintileri ile ilgili ilçelere göre belirli bilgiler aktarılmaktadır. Beytepe bölgesindeki bazı sokaklarda arızalar tespit edilmiştir. Bu bölgeler ile ilgili bilgilere göre:

– Beytepe, 1644 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacak.

– Beytepe, 1651 Sokak bölgesinde de bir arıza yaşanıyor. Enerji verilmesi için çalışmalar sürüyor.

– Beytepe, 1646 Sokak bölgesinde yine bir arıza nedeni ile enerji kesintisi yaşanıyor.

– Beytepe, 5452 Sokak’ta bir arıza nedeniyle enerji iletiminde sorun yaşanıyor.

Ayrıca;

– Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, 5452 Sokak ve 2846 Sokak bölgelerinde arıza tespit edilmiştir. Enerji iletimi için gereken çalışmalar devam etmekte.

– Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Alacaatlı Sokak, 2857 Sokak, 2886 Sokak ve 2873 Sokak bölgelerinde de arızalara rastlanmıştır. Enerji verilmesi için anlık arıza çalışmaları yapılmakta.

Bu elektrik kesintileri anlık veriler doğrultusunda değişiklik gösterebilir.