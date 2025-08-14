Ankara’da Elektrik Kesintisi Detayları Var

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Ankara’daki elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) gelen bilgilere göre, 15 Ağustos tarihinde Ankara’nın çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. Halka açık olarak yapılan açıklamalara göre; “Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek ve Ankara’ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde.”

BAHÇELİEVLER İLÇESİNDEKİ ARIZALAR

Bahçelievler, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza mevcut. En kısa zamanda enerjinin verilmesi sağlanacak. Bu bölgede anlık arıza çalışmaları devam ediyor ve veriler değişiklik gösterebilir. Kesinti nedeni olarak “şebeke arızası” belirtiliyor. Bahçelievler, 57 Sokak bölgesi de dahil olmak üzere bir dizi sokakta aynı durum geçerli. Enerjinin verilmesi için çalışmalar hızla ilerliyor. Kesinti dönemi boyunca, bu bölgelerdeki arızalar için uygun çözümler aranmaktadır.

Özellikle Bahçelievler, 56 Sokak, 38 Sokak, 53 Sokak, Oğuzhan Asiltürk Sokak ve 58 Sokak gibi bölgelerde de benzer arızalar meydana gelmiş durumda. “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır” ifadesi de yetkililer tarafından sıkça kullanılmakta. Bu durum, bu bölgelerdeki vatandaşların elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla hızlı çözümler geliştirme çabalarını göstermektedir.